🚃 Для общественного транспорта могут установить предельный срок работы

Сейчас эксплуатация транспорта с истекшим сроком службы не запрещена.

Депутаты от фракции «Новые люди» предлагают установить на федеральном уровне предельный срок эксплуатации общественного транспорта.

Письмо с обращением направлено главе Минтранса Андрею Никитину.

«Считаем необходимым возобновить межведомственную работу по законодательному закреплению понятия "срок эксплуатации транспортного средства" и установить так называемый "пенсионный возраст" для городского и пригородного общественного транспорта на федеральном уровне», — написали депутаты.

Речь идет о возрасте общественного транспорта, по достижении которого транспорт перестанут использовать на регулярных маршрутах. Примерные границы такие:

автобусы — 10 лет;

троллейбусы – 15 лет;

трамваи – 25 лет.

Депутаты напомнили, что в 2020 году Минтранс готовил поправки к закону о регулярных перевозках, вводящие понятие «срок эксплуатации транспортного средства». Но инициативу не приняли, и эксплуатация транспорта с истекшим сроком службы до сих пор не запрещена.

В некоторых городах продолжают работать машины старше 30 лет, а норма в 7-10 лет остается лишь ориентиром, не имеющим обязательной силы. Введение срока эксплуатации позволит омолодить транспортный парк, повысить уровень безопасности перевозок и комфорт пассажиров, уверены авторы инициативы.