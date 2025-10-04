Какой лимит запросов на получение выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП

В сервисе ФНС «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» можно получать выписки в формате pdf.

ФНС уточнила, что в этом сервисе лимит запросов не установлен.

Пользователь в Телеграм-чате ФНС спросил про наличие такого лимита. И курьез в том, что он на него наткнулся в виде фразы «Вы превысили лимит запросов, направленных в единицу времени. Подтвердите, что Вы не робот». И далее нужно ввести цифры с картинки.

Видимо, стороны не совсем правильно поняли друг друга — о какого рода лимите идет речь. Де-юре его нет.