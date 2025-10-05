👌 Закрыть деятельность ИП можно не приходя в налоговый орган

Если индивидуальный предприниматель хочет прекратить деятельность не по месту его регистрации, это можно сделать с помощью сервисов ФНС.

Самый простой и удобный способ прекратить деятельность – через сервис «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», подсказывает УФНС.

В ЛК нужно найти раздел «Прекратить деятельность в качестве ИП». Система предложит написать заявление формы Р26001, где большинство полей заполнится автоматически. Потом необходимо его подписать — с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) или бесплатной неквалифицированной, которую можно выпустить в приложении «Госключ».

Также закрыть предпринимательскую деятельность онлайн можно через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

Чтобы убедиться, что процедура закрытия бизнеса прошла успешно, можно воспользоваться сервисом «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде». Он подтвердит, что гражданин больше не ИП, если процедура снятия с учета прошла удачно.

УФНС также напомнило, что прекращение деятельности ИП требует выполнения ряда действий в определенном порядке.

Сначала нужно:

удостовериться в сдаче отчетности полностью — включая период, в котором деятельность будет прекращена;

провести сверку по налоговым обязательствам.

Проще всего это сделать, заказав акт сверки расчетов в ЛК ИП. Он покажет все начисления, уплаты, а также наличие пени или штрафов.

Кроме того, при прекращении деятельности ИП обязан уплатить страховые взносы за весь период деятельности. За расчетный период 2025 года фиксированная сумма взносов — 53 658 рублей.

Рассчитать сумму платежей за неполный год поможет сервис ФНС «Калькулятор расчета страховых взносов».

