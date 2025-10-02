🚛 Решение о введении платы за ущерб от повреждения дороги грузовиками будут принимать регионы

Каждый субъект РФ сам установит необходимость и объем платы.

Право брать оплату для возмещения вреда, нанесенного грузовиками массой выше 12 тонн автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, останется за субъектами РФ.

Регионы будут сами решать, вводить ли плату и какой будет ее размер, заявил председатель комиссии Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система», глава Бурятии Алексей Цыденов.

Он напомнил, что вопрос возмещения ущерба от грузовиков отрабатывают по поручению Президента. Но при введении закона компенсация за повреждение дорог не введется автоматически везде.

«Это субъектам РФ дается право определить, где это целесообразно вводить, а где — нет. И каждый регион уже будет это отрабатывать», — пояснил Цыденов.

Объем платы за повреждения дороги тоже установят сами регионы, добавил он.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину совместно с ЦБ и профильными комиссиями Госсовета рассмотреть предоставление субъектам РФ права брать плату для возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам автомашинами, имеющими разрешенную максимальную массу больше 12 тонн.