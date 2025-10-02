⚡️ Итоги дня: детям будет нужен загранпаспорт для поездок в Белоруссию и другие страны, на дорогах появятся новые знаки, мошенники требуют срочно пройти медосмотр

С 20 января 2026 года детям младше 14 лет для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию будет нужен загранпаспорт. Не имеет значения, едет ребенок с родителями или другими сопровождающими. Дети старше 14 лет и совершеннолетние по-прежнему смогут посещать эти страны по внутреннему паспорту РФ.

С 1 января 2026 года в России вступит в силу обновленный ГОСТ, который введет новые дорожные знаки и изменит размеры парковочных мест.

Продажи телефонов в России рухнули на 25%. За год продажи уменьшились на 19% в штуках и на 23% в деньгах. Средний чек тоже сократился: с 23,6 тыс. рублей до 22,5 тыс.

Выдачи ипотеки в сентябре 2025 года выросли на 11%. По предварительным оценкам ВТБ, в сентябре российские банки выдали порядка 405 млрд рублей ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья. Это на 11% больше, чем в сентябре 2024 года и на 3% больше, чем в августе 2025.

Илон Маск стал первым человеком, чье состояние достигло $500 млрд. Рекорд установил американский Forbes в 22:30 мск 1 октября 2025 года.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире. Ее стоимость теперь оценивается в $500 млрд.

«Яндекс» подал заявку на регистрацию товарного знака фиолетового цвета (Pantone 2097С). Аналогичный цвет используется в логотипе умного помощника «Алиса».

Мошенники начали звонить детям от имени медсестры и врачей, требуя «срочно пройти медосмотр».

В Госдуму поступила инициатива, которая может позволит решить проблему так называемых «домов-призраков». У собственников с долгами по ЖКУ будут изымать квартиры и передавать их государству.

В Москве ввели штрафы для владельцев домашних животных. За уклонение от требований по регистрации и вакцинации животных должностным лицам грозит штраф до 15 тыс. руб., а юридическим — до 30 тыс. За содержание домашних животных в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов для граждан составит до 3 тыс. руб., для должностных лиц — до 15 тыс., а для юридических — до 30 тыс. руб.

Microsoft представила коллекционные кроксы в стиле Windows XP, посвященные 50-летнему юбилею компании.

«Яндекс Пэй» запустил кредиты для сторонних компаний. Раньше он кредитовал только продавцов «Маркета» и некоторых дистрибьюторов на «Авто.ру».

«ВкусВилл» перезапустит проект придорожных кафе под новым названием — «ВкусВилл в пути». Первое кафе начнет работать «ближе к началу ноября» 2025 года.

ВКонтакте запустил шопсы — публикации с товарными карточками, по которым можно совершить покупку. Это упрощает покупку: достаточно кликнуть по публикации и оформить заказ, не выходя из соцсети. Для монетизации шопсов авторам доступна реферальная программа, ее первым партнером стал Ozon.

РЖД начали продавать билеты на скоростной двухэтажный поезд «Буревестник» между Москвой и Нижним Новгородом. Билет на «Буревестник» с отправлением 3 декабря из Москвы стоит от 1 571 рубля за сидячее место.