Сколько раз подавать заявление о госрегистрации, если при смене адреса ФНС начала его проверку

Если при смене адреса ФНС приостановила регистрацию для проверки, можно подать документы и пояснения, а подавать еще раз заявление о госрегистрации не нужно.

Случается, что при смене адреса приостанавливают регистрацию компании для проверки соответствия адреса. В таких случаях налоговики просят доказательства нахождения по этому адресу.

Заявитель может подать в налоговую соответствующие документы и пояснения. По результатам их рассмотрения ему будут направлены документы, связанные с госрегистрацией.

«В рамках процедуры приостановления повторное представление заявления по форме № Р13014 не требуется», — уточнили налоговики.

Такое пояснение дали в рубрике вопросов и ответов ФНС.

