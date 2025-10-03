Сколько раз подавать заявление о госрегистрации, если при смене адреса ФНС начала его проверку
Случается, что при смене адреса приостанавливают регистрацию компании для проверки соответствия адреса. В таких случаях налоговики просят доказательства нахождения по этому адресу.
Заявитель может подать в налоговую соответствующие документы и пояснения. По результатам их рассмотрения ему будут направлены документы, связанные с госрегистрацией.
«В рамках процедуры приостановления повторное представление заявления по форме № Р13014 не требуется», — уточнили налоговики.
Такое пояснение дали в рубрике вопросов и ответов ФНС.
