💡 ФАС установила максимальные тарифы на электричество в 2026 году
Тарифы на электроэнергию увеличатся на 11,3%. По мнению ФАС это соответствует росту цен на электричество, предусмотренному прогнозом социально-экономического развития России.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект приказа с максимальными и минимальными уровнями тарифов на электроэнергию.
На этот документ в 2026 году будут ориентироваться региональные власти при расчете стоимости электричества.
По данным ФАС, предельные уровни тарифов в первой половине 2026 года не будут превышать максимальные и минимальные значения, которые были установлены во второй половине 2025 года. Тарифы вырастут на 11,3%, что соответствует увеличению цен на электричество.
Конкретные суммы тарифов вы можете посмотреть в Приложении к приказу ФАС.
