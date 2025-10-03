💍 Россияне стали реже покупать ювелирные украшения

Число продаж ювелирных украшений в России за восемь месяцев 2025 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Продажи изделий из золота сократились почти на 12%, а из серебра – более чем на 5%.

Такие данные опубликовала Федеральная пробирная палата.

Объем розничных продаж ювелирных изделий из золота в 2025 году не превышал показателей 2024 года. Но если в январе показатели были равными (купили 1,6 млн изделий), то затем разрыв увеличился: с 0,3 млн штук в феврале до 1,6 млн в августе.

К концу лета было продано 12,1 млн золотых украшений, падение по сравнению с прошлым годом составило 11,7%.

Меньше покупают и изделия из серебра. К августу продажи опустились на 5,6% — с 32,3 до 30,5 млн.

При этом в 2025 году цена на золото демонстрировала устойчивый рост. А в сентябре стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex поднялась до $3 824,6 за тройскую унцию – это стало новым историческим максимумом.