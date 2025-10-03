💐 Перед Днем учителя-2025 спрос на букеты вырос более чем в три раза

Также учителям покупают парфюмерию, технику для уроков и конфеты.

Спрос на цветы за последнюю неделю вырос в 3,7 раз перед Днем учителя 5 октября, сообщила пресс-служба маркетплейса Ozon.

«Прямо перед праздником растет интерес к букетам – спрос за последнюю неделю выше в 3,7 раза», — написала пресс-служба.

Также в последние две недели выросли продажи женской парфюмерии – в 2,9 раз, парфюмерных наборов – в 2,2 раза.

Кроме того, к Дню учителя покупали технику для модернизации классов. Так, продажи демонстрационного оборудования на Озоне выросли более чем в 1,8 раза.

А спрос на наборы конфет в коробках увеличился 1,6 раза по сравнению с 2024 годом.