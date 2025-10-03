В РКН потребовали добавить собственный бот во все каналы от 10 тысяч человек — даже те, которые уже проходили верификацию

В ведомстве подтвердили, что добавление бота в канал — единственный способ подтвердить права владельца страницы. Сделать это нужно в течение 3 дней после подачи заявления через «Госуслуги». Боту нужно предоставить два разрешения: на добавление участников канала (якобы чтобы видеть количество подписчиков) и изменение его профиля (чтобы поставить плашку А+).

«Другие права боту предоставлять не нужно. Он не может отнять права у владельца, других администраторов или удалить канал», — написано в пояснениях.

Требование РКН распространяется на все подлежащие верификации каналы от 10 тысяч человек. Для тех каналов, которые уже прошли подтверждение (это правило появилось в конце 2024 года) новое заявление подавать не нужно — достаточно отправить номер прошлой заявки в РКН.