В 2027 году вырастет стоимость пенсионного коэффициента — рассчитали, насколько именно

Власти дважды проиндексирует стоимость пенсионного коэффициента в 2027 году — 1 февраля и 1 апреля.

Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2027 году может вырасти до 168,57 рублей.

Причем власти запланировали проиндексировать размер коэффициента дважды за 2027 год. Сначала 1 февраля — до 163,03 рублей, а потом 1 апреля — до 168,57 рублей. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на проект федерального бюджета на 2026-2028 годы.

В 2028 году ожидается, что пенсионные коэффициент вырастет до 181,97 рублей. Для сравнения, в 2025 году стоимость — 145,69 рублей.

От числа индивидуальных пенсионных коэффициентов зависит размер пенсии. Чем выше зарплата, тем больше ИПК начислят, однако за год работы можно получить не больше 10 коэффициентов.