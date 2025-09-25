ЦОК Премиум 02.10 Мобильная
Социальные пособия

В 2026 году максимальная декретная выплата для беременных вырастет: сумма

Предельный размер выплаты пособия по беременности и родам достигнет 955,8 тыс. рублей.

С января 2026 года предельный размер максимальной декретной выплаты для беременных вырастет до 955,8 тыс. рублей, сообщил СФР.  

Также увеличится размер пособия по уходу за ребенком для работающих родителей – до 83 тыс. рублей в месяц.

Единовременное пособие по беременности и родам устанавливается с момента беременности. После рождения платят ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Всего в 2026 году СФР планирует направить на пособия по социальному страхованию 1,4 трлн рублей.

