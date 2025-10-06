Как изменится форма 3-НДФЛ за 2025 год, как составить характеристику с работы, бартер на ОСНО и на УСН: экспертные разборы за неделю
Сколько раз налоговая инспекция вправе осматривать помещения и документы в рамках одной проверки
Когда и кто может проходить медосмотр в выходной день. Мини-курс
Как оформить перевод внешнего совместителя в основные работники: обычного сотрудника, директора, единственного участника ООО
Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов. Конспект вебинара с видео
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за сентябрь 2025 года
Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписки Клерк.Премиум и Клерк.Плюс.
Начать дискуссию