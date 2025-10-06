ЦОК Премиум 02.10 Мобильная
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза →
Обучение для бухгалтеров

Как изменится форма 3-НДФЛ за 2025 год, как составить характеристику с работы, бартер на ОСНО и на УСН: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 29 сентября по 5 октября 2025 года.

  1. Какие данные не относятся к персональным. Мини-курс

  2. Сколько раз налоговая инспекция вправе осматривать помещения и документы в рамках одной проверки

  3. Можно ли считать кешбэк от банка доходом бизнеса. Мини-курс

  4. Как изменится форма 3-НДФЛ за 2025 год

  5. Когда и кто может проходить медосмотр в выходной день. Мини-курс

  6. Как оформить перевод внешнего совместителя в основные работники: обычного сотрудника, директора, единственного участника ООО

  7. Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов. Конспект вебинара с видео

  8. Характеристика с места работы: как составить

  9. Бартер на ОСНО: как учитывать и что делать с НДС. Мини-курс

  10. Как учитывать бартер на УСН. Мини-курс

  11. Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за сентябрь 2025 года

Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписки Клерк.Премиум и Клерк.Плюс.

Автор

Easypay.World
Банковские карты

Как оформить зарубежную карту в 2025 году? 5 лучших стран для оформления иностранной карты

Раскрываем секреты оформления зарубежных карт в 2025 году! Вместе с экспертами Easypay.World разберем топ-5 стран, где россияне могут легко получить иностранную банковскую карту, и расскажем о всех нюансах процесса.

Как оформить зарубежную карту в 2025 году? 5 лучших стран для оформления иностранной карты
10

Начать дискуссию

Главная Тарифы