Россияне стали перекладывать домашние дела на помощников в бытовых услугах

Граждане в 2025 году гораздо чаще передают выполнение своих домашних дел сторонним специалистам. Значительный рост спроса зафиксирован на услуги клининга, прачечных и реставрации мебели.

МТС Банк проанализировал бытовые привычки россиян летом 2025 года, результаты у «Клерка».

Растущий темп городской жизни и занятости стимулируют делегировать бытовые вопросы профессионалам. Увеличению востребованности услуг способствует также переоценка восприятия и ценностей: услуги помощи по дому перестают быть роскошью, а становятся необходимостью. Освободившееся время россияне посвящают семье, отдыху или личностному развитию.

На рост популярности влияет и цифровизация услуг: мобильные приложения и онлайн-платформы позволяют найти исполнителей максимально просто и быстро, изучив отзывы других клиентов.

В июне-августе 2025 года спрос на услуги клининга вырос на 57% по сравнению с прошлым летом, а средний чек увеличился на 10% — до 1 740 рублей.

Также выросло количество транзакций в прачечных и химчистках – на 39% и 11% соответственно. Средние чеки тоже выросли: в прачечных – на 13% до 520 рублей, в химчистках – на 15% до 2 355.

Услуги по обивке и реставрации мебели летом 2025 стали на 61% более востребованными, чем год назад. А средние чеки снизились на 23% до 2 220 рублей.

Аналитики полагают, что спрос на бытовые услуги продолжит расти из-за увеличивающегося доверия к отрасли, строительства новой недвижимости и расширения применения «умных» технологий.