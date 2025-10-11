✅ Что мешает открыть свой бизнес: причины 2025. А если открыть, то в какой сфере

Каждый второй россиянин в 2025 году хотел бы открыть собственный бизнес.

61% россиян хотели бы открыть свой бизнес. Из них 17% считают предпринимательство возможностью повысить доход, еще 44% хотели бы открыть бизнес, потому что соответствующая сфера кажется им интересной. При этом категорически не хотят становиться предпринимателями 21% опрошенных, никогда не задумывались о такой роли — 15%, еще 3% затруднились с ответом.

Это итоги опроса сервиса заемного финансирования для предпринимателей «Финтим» (принадлежит Summit Group), они есть у «Клерка».

Самые распространенные стоп-факторы для желающих, но еще не открывших свое дело:

отсутствие средств на старт — 41%;

нехватка других ресурсов (например, времени и энергии) — 28%;

11% — полагают, что не обладают достаточными знаниями и навыками для открытия собственного бизнеса;

8% — указали на слишком высокую конкуренцию во всех сферах.

Те, кто в предпринимательстве наиболее заинтересован, в качестве желательных сфер бизнеса назвали:

торговлю — 27%;

сферу услуг — 24%;

общественное питание — 15%;

сельское хозяйство — 14%;

образование — 8%;

IT — 3%;

иные сферы – 9%.

«Мы видим интерес россиян к ведению собственного бизнеса. В том числе и по кратному росту количества заявок на заемное финансирование. Так, например, если сравнивать I и II кварталы 2025 года, мы видим увеличение спроса на займы для бизнеса более чем в половину (на 55%)», — отмечают аналитики «Финтима».

Данные основаны на результатах опроса владельцев малого и микробизнеса из разных регионов РФ и сфер в сентябре 2025 года.