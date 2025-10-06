ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Взносы в ФОМС

Матвиенко: безработные должны платить по 45 тысяч рублей в год на ОМС

Неработающие россияне бесплатно пользуются медицинскими услугами, как и те, кто работает и платить взносы на обязательное медицинское страхование. Эту несправедливость предлагают устранить и заставить безработных платить в год по 45 тысяч рублей.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила с трудоспособных но неработающих россиян собирать по 45 тыс. рублей в год на медицинское страхование.

Она привела статистику: 700 тыс. трудоспособных неработающих москвичей бесплатно пользуются медуслугами. В среднем по стране работодатель платит за сотрудника в медстрах 45 тыс. рублей.

«Скажите пожалуйста, 700 тыс. неработающих в Москве могут два месяца поработать, чтобы заработать 45 тыс. и заплатить эту среднюю страховку? Это не нарушение конституционных обязательств», — сказала Матвиенко.

Также она добавила, что такое решение снимет нагрузку с региональных бюджетов.

Мэр Москвы Сергей Собянин в сентябре 2025 года рассказывал, что город платит в ФОМС за неработающих 180 млрд рублей, а все регионы в целом — около 1 трлн.

  • Ирина Е
    Специалист

    Я правильно поняла, что если московские безработные заплатят сами за себя в ФОМС, то это снимет нагрузку именно с региональных бюджетов? Везде же громко кричали, что одна Москва все регионы кормит...

  • Алейда

    А давайте тем, кто не пользуется ОМС вернём тогда те деньги, которые за них уплачены. А то получается, что за меня, как работающего платят, безработные будут платить, а медицина по ОМС она где? Я молчу уже про тех, кому пока без надобности обращаться

