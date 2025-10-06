Матвиенко: безработные должны платить по 45 тысяч рублей в год на ОМС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила с трудоспособных но неработающих россиян собирать по 45 тыс. рублей в год на медицинское страхование.
Она привела статистику: 700 тыс. трудоспособных неработающих москвичей бесплатно пользуются медуслугами. В среднем по стране работодатель платит за сотрудника в медстрах 45 тыс. рублей.
«Скажите пожалуйста, 700 тыс. неработающих в Москве могут два месяца поработать, чтобы заработать 45 тыс. и заплатить эту среднюю страховку? Это не нарушение конституционных обязательств», — сказала Матвиенко.
Также она добавила, что такое решение снимет нагрузку с региональных бюджетов.
Мэр Москвы Сергей Собянин в сентябре 2025 года рассказывал, что город платит в ФОМС за неработающих 180 млрд рублей, а все регионы в целом — около 1 трлн.
Комментарии10
даже не знаю, что сказать
Я правильно поняла, что если московские безработные заплатят сами за себя в ФОМС, то это снимет нагрузку именно с региональных бюджетов? Везде же громко кричали, что одна Москва все регионы кормит...
А давайте тем, кто не пользуется ОМС вернём тогда те деньги, которые за них уплачены. А то получается, что за меня, как работающего платят, безработные будут платить, а медицина по ОМС она где? Я молчу уже про тех, кому пока без надобности обращаться