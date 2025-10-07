🔎 Почти половина россиян не смотрит, где изготовлен товар

Выбирают товар, произведенный в их регионе, только 28% опрошенных.

47% россиян не обращают внимание при покупке, где изготовлен товар. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Центром изучения потребительского поведения (ЦИПП).

28% россиян покупали товары, произведенные в их регионе, а 21% специально не покупали местную продукцию, говорится в данных Роскачества.

В городах с численностью населения до 500 тыс. человек на товары местного производства не обращают внимание 40%. В Москве показатель еще выше – 55%.

Товарами из других регионов россияне интересуются больше. Так, 37% опрошенных покупали товары, произведенные в регионах, которые они когда-то посещали. Не покупали такие товары 15%, а 43% не обращали внимание на место производства товаров.

Из товаров локального производства из своего региона и товаров от известного бренда больше половины выберут известный бренд: 57%. 12% однозначно предпочтут товар известной марки, а 45% — скорее выберут продукцию известного бренда, чем местного производителя.