💲 Курс доллара, евро и юаня на 7 октября 2025 года

На 7 октября 2025 года Центробанк поднял официальный курс доллара на 1 рубль — до 83 рублей, курс евро — 96,8.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 7 октября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 83,0000 рубля Евро 96,8345 рубля Юань 11,5581 рубля

График изменений курса доллара США

По данным на 6 октября 2025 года, официальный курс доллара был 81,0085 рубля, евро — 95,3411, юаня — 11,3342.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин рассказал, что в ближайшее время доллар вырастет до 86,5 рубля, а далее — до 90. Это будет происходить быстрее, если индекс доллара на Форекс перестанет падать и начет восстанавливаться, пишут «Известия».

