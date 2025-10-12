⛺ Как оформить льготу по земельному налогу: инструкция 2025 от налоговиков

Срок уплаты земельного налога за 2024 год истекает 1 декабря включительно 2025.

Земельный налог — местный, а значит поступает в бюджеты муниципалитетов.

На федеральном уровне (ст. 391 НК) предусмотрены категории граждан, полностью или частично освобожденные от уплаты налога за землю. Это:

Герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы;

инвалиды I и II групп, а также дети-инвалиды;

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;

лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварий и ядерных испытаний;

военнослужащие и уволенные в запас, прослужившие не менее 20 лет;

пенсионеры по возрасту и предпенсионеры;

лица, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей.

Для этих категорий предусмотрен налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. м земельного участка — так называемая льгота «6 соток».

Субъекты РФ и муниципалитеты вправе устанавливать дополнительные льготы. И перечень льготников может отличаться в зависимости от муниципалитета. Поэтому для уточнения информации о наличие прав на льготу УФНС рекомендует использовать сервис ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Как правило, льготы предоставляют проактивно: налоговый орган, используя имеющуюся у него информацию, сам учитывает льготу при расчете налога.

Но сведения о региональных или муниципальных льготах, о праве на них могут отсутствовать у налоговиков. В этом случае гражданину нужно самостоятельно подать заявление в ИФНС по месту нахождения земельного участка.

Поскольку льгота положена только на один участок, при наличии двух и более наделов владелец может направить заявление с указанием конкретного земельного участка. Иначе налоговый орган сделает это сам — в отношении участка с наибольшей суммой налога к уплате.

К заявлению можно приложить документы, подтверждающие право на льготу — пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана, справку и т. п.

Если льгота не учтена, подать заявление можно: