⛺ Как оформить льготу по земельному налогу: инструкция 2025 от налоговиков
Земельный налог — местный, а значит поступает в бюджеты муниципалитетов.
На федеральном уровне (ст. 391 НК) предусмотрены категории граждан, полностью или частично освобожденные от уплаты налога за землю. Это:
Герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы;
инвалиды I и II групп, а также дети-инвалиды;
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварий и ядерных испытаний;
военнослужащие и уволенные в запас, прослужившие не менее 20 лет;
пенсионеры по возрасту и предпенсионеры;
лица, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей.
Для этих категорий предусмотрен налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. м земельного участка — так называемая льгота «6 соток».
Субъекты РФ и муниципалитеты вправе устанавливать дополнительные льготы. И перечень льготников может отличаться в зависимости от муниципалитета. Поэтому для уточнения информации о наличие прав на льготу УФНС рекомендует использовать сервис ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Как правило, льготы предоставляют проактивно: налоговый орган, используя имеющуюся у него информацию, сам учитывает льготу при расчете налога.
Но сведения о региональных или муниципальных льготах, о праве на них могут отсутствовать у налоговиков. В этом случае гражданину нужно самостоятельно подать заявление в ИФНС по месту нахождения земельного участка.
Поскольку льгота положена только на один участок, при наличии двух и более наделов владелец может направить заявление с указанием конкретного земельного участка. Иначе налоговый орган сделает это сам — в отношении участка с наибольшей суммой налога к уплате.
К заявлению можно приложить документы, подтверждающие право на льготу — пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана, справку и т. п.
Если льгота не учтена, подать заявление можно:
с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» (ЛК ФЛ) в разделе «Жизненные ситуации» и выбрать «Подать заявление о льготе»;
в ЛК Госуслуг в разделе «Документы» — «Льготы и выплаты» и выбрать «Недвижимость»;
лично в налоговом органе или МФЦ;
почтой.
