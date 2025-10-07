При оказании агентских услуг по продвижению рекламы оплата агенту – это не рекламные расходы
Компания на ОСНО оказывает услуги по продвижению рекламы в интернете по агентской схеме. От интернет-площадки получают УПД со стоимостью размещения рекламы (9 000 рублей), затем перевыставляют УПД от площадки клиенту плюс УПД на агентское вознаграждение (1 000).
Затем делают зачет взаимных требований между фирмой и клиентом, так как клиент оплатил полную стоимость рекламы плюс агентское вознаграждение — сразу 10 000.
Делать зачет взаимных требований не нужно, а нужно сформировать отчет агента, в котором будет указана стоимость рекламы и агентское вознаграждение, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
При этом клиент фирмы требует, чтобы ему перевыставили УПД от поставщика на общую сумму 10 000, отдельной строкой отразив агентское вознаграждение как скидку. Но компания не может этого сделать, так как в УПД площадки указана сумма 9 000.
В данном случае клиент не прав: он потратил на рекламу именно 9 000 рублей, а не 10 000. 1 000 – это услуги агента. Чтобы разъяснить ситуацию, нужно приложить к отчету агента копии документов от поставщика рекламы.
