❌ Сделать один чек коррекции за целый день нельзя

Кассовый чек коррекции нужно формировать на каждый расчет с ошибочными данными.

В чате ФНС спросили – можно ли сделать чек коррекции (приход) за один день целиком, пробив только несколько товаров. При этом маркированных товаров не продавали. Вопрос задал предприниматель из ДНР, который установил ККТ чуть позже установленного срока.

«Кассовый чек коррекции необходимо формировать на каждый расчет с некорректными или ошибочными данными», — ответили налоговики.

Методические рекомендации по исправлению ошибок (нарушений) при расчетах есть на сайте ФНС в разделе «Материалы».

Научим оформлять чеки на онлайн-курсе «Кассы-2025, учет денежных средств и расчетных операций». Вы узнаете, как вести кассовые и расчетные операции, контролировать состояние расчетов, регистрировать и снимать с учета ККТ. Сможете оформлять первичные документы и избегать блокировки счетов по 115-ФЗ.

Цена курса со скидкой 55%: 4 900 рублей вместо 10 900 рублей. Осталось 3 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».