⚡️ Итоги дня: пенсионерки разводят россиян на квартиры, МВД опровергло запрет на выезд из-за дефектов загранпаспортов, во всех метро настроят оплату по биометрии

Мошенники стали от имени сотрудников штабов рассылать военнослужащим фиктивные приказы о награждении, чтобы под видом должностных лиц узнать персональные данные.

«Бабки-скамщицы» разводят россиян на квартиры и деньги. Сотни россиян по всей России потеряли миллионы рублей и остались без нового жилья. Пенсионерки выставляют на продажу квартиры, получают за них деньги от покупателя, переводят средства мошенникам, отказываются от сделки и возвращают себе квартиру через суд.

Россияне стали в четыре раза чаще брать микрозаймы. Это связано с замедлением темпов роста доходов и ростом повседневных расходов. Максимальная сумма, на которую россияне оформляли займы онлайн, достигла 100 тыс. рублей, а средний срок возврата — 71 день.

В работе Steam произошел сбой. Пользователи сообщили о проблемах с подключением к серверу, входом в личный кабинет и работой сайта.

Россияне, занимающие руководящие позиции, чаще всего слушают музыку на работе, реже — специалисты категории мидл (44%) и соискатели-джуниоры (22%).

Роспотребнадзор не подтвердил данные о массовых вспышках вируса Коксаки. В целях предупреждения заноса инфекции среди детей в образовательных учреждениях действуют утренние фильтры, усилен дезинфекционный режим и проводится профилактическая работа.

Новосибирские ученые создали ИИ для врачей с данными о 250 заболеваниях. Система поможет снизить рутинную нагрузку на врачей, а также сократить длительность приема пациентов.

Сбер научил нейросеть Kandinsky генерировать картинки с надписями на русском языке.

Производители продуктов потребовали ограничить долю собственных марок сетей. Развитие СТМ создает производителям барьеры для выхода на полки, а региональное доминирование сетей позволяет им диктовать условия поставщикам.

В Правительстве раскритиковали идею отправлять разводящихся россиян к психологу. Эта инициатива предполагает, что суды будут назначать разводящимся супругам, имеющим несовершеннолетних детей, «социально-психологические услуги». Правкомиссия решила, что «примирительная процедура» должна проводиться «по ходатайству сторон или по предложению суда», то есть на добровольной основе.

МВД опровергло запрет на выезд из-за дефектов в загранпаспортах. Текст в документах не был написан строго под графами «пол», «гражданство», «дата выдачи», а прямо на них.

В России во всех метрополитенах внедрят оплату по биометрии до конца 2025 года.