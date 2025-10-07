🔌 ФНС поменяла порядок заполнения заявления на льготу по налогу на имущество организаций

ФНС уточнила порядок заполнения заявления о предоставлении льготы по налогу на имущество, право на которую имеют российские компании. Приказ от 02.09.2025 № ЕД-7-21/763@ опубликован на госпортале правовой информации.

С 2023 года российские организации не включают в декларацию по налогу на имущество сведения об объектах, налоговая база по которым определяется по кадастровой стоимости. Но для получения льготы по этому налогу нужно подать в налоговую заявление.

Форма и формат заявления о льготе по налогу на имущество организаций для объектов, облагаемым по кадастровой стоимости, утверждена приказом ФНС от 09.07.2021 № ЕД-7-21/646@.

С 1 января 2025 года законом от 29.10.2024 № 362-ФЗ от налога на имущество освободили линии электропередачи, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов классом напряжения до 35 кВ включительно, а также оборудование для обеспечения электрических связей и передачи электроэнергии вне зависимости от класса напряжения оборудования.

Поэтому ФНС ввела новые коды налоговых льгот:

Код Кто указывает Льготные объекты 2010345 Системообразующие территориальные сетевые организации Территориальные сетевые организации В отношении линий электропередачи, трансформаторных и иных подстанций и т. д. 2010346 Организации, основным видом деятельности которых является производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии В отношении имущества, входящего в состав солнечных электростанций.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года.