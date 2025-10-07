Центр биометрических технологий: алкоголь и сигареты могут начать продавать онлайн в 2027 году

На второй квартал 2026 года запланирован эксперимент по дистанционной продаже российского вина, а весь алкоголь и сигареты будет можно покупать в четвертом квартале 2027 года.

В 2027 году в России могут запустить дистанционную продажу всех видов алкоголя и сигарет. Российское вино планируют отпускать онлайн с подтверждением возраста по биометрии уже в 2026 году.

Эксперимент по дистанционной продаже алкоголя по биометрии начнется с продажи слабоалкогольных энергетиков. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя гендиректора АО «Центр биометрических технологий» Владислава Святика.

Он рассказал, что старт продаж российского вина в дистанционном режиме запланирован на второй квартал 2026 года. Остальные алкогольные напитки подключат к эксперименту в четвертом квартале 2027.

По данным на начало сентября 2025 года, каждый десятый россиянин сдал данные в Единую биометрическую систему (ЕБС), и готовы это сделать при необходимости 27%.