Российские операторы связи ввели 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС в роуминге

С 6 октября 2025 года в России начали действовать новые правила для абонентов, пользующихся услугами связи в роуминге.

При регистрации в сетях российских операторов вводится обязательная 24-часовая блокировка передачи данных и SMS.

Что это значит:

блокировка начинается с момента первой регистрации сим-карты в сети российского оператора;

она длится 24 часа , после чего автоматически снимается;

в течение этого времени доступны только голосовые вызовы ;

если после разблокировки абонент не пользуется интернетом или СМС три дня , ограничение снова включается на сутки — до появления активности;

правило распространяется на все сим-карты в роуминге, в том числе иностранные.

Официально операторы указывают, что мера связана с регуляторными требованиями и направлена на повышение прозрачности работы в роуминге.

Таким образом, путешественники и владельцы иностранных номеров в России теперь должны учитывать, что интернет и SMS сразу после прилета будут недоступны.