Российские операторы связи ввели 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС в роуминге
При регистрации в сетях российских операторов вводится обязательная 24-часовая блокировка передачи данных и SMS.
Что это значит:
блокировка начинается с момента первой регистрации сим-карты в сети российского оператора;
она длится 24 часа, после чего автоматически снимается;
в течение этого времени доступны только голосовые вызовы;
если после разблокировки абонент не пользуется интернетом или СМС три дня, ограничение снова включается на сутки — до появления активности;
правило распространяется на все сим-карты в роуминге, в том числе иностранные.
Официально операторы указывают, что мера связана с регуляторными требованиями и направлена на повышение прозрачности работы в роуминге.
Таким образом, путешественники и владельцы иностранных номеров в России теперь должны учитывать, что интернет и SMS сразу после прилета будут недоступны.
Комментарии4
Как это неприятно
а купить иностранцу симку по прилету - нерешаемый квест
супер. почему придумывая правила не думают о тои, что страна огромная.