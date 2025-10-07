ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Российские операторы связи ввели 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС в роуминге

С 6 октября 2025 года в России начали действовать новые правила для абонентов, пользующихся услугами связи в роуминге.

При регистрации в сетях российских операторов вводится обязательная 24-часовая блокировка передачи данных и SMS.

Что это значит:

  • блокировка начинается с момента первой регистрации сим-карты в сети российского оператора;

  • она длится 24 часа, после чего автоматически снимается;

  • в течение этого времени доступны только голосовые вызовы;

  • если после разблокировки абонент не пользуется интернетом или СМС три дня, ограничение снова включается на сутки — до появления активности;

  • правило распространяется на все сим-карты в роуминге, в том числе иностранные.

Официально операторы указывают, что мера связана с регуляторными требованиями и направлена на повышение прозрачности работы в роуминге.

Таким образом, путешественники и владельцы иностранных номеров в России теперь должны учитывать, что интернет и SMS сразу после прилета будут недоступны.

