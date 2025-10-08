ФНС уточнила, с какого момента нужно начинать платить туристический налог

Исчислять и уплачивать турналог нужно с момента включения средства размещения в реестр, а также когда по факту оказывают услуги по временному проживанию. Правило действует как для отелей, как и гостевых жилых домов.

В чате ФНС появился вопрос, когда платить туристический налог жилому гостевому дому. Пользователю не ясно, надо ли это делать с даты включения в реестр, с начала квартала, или вообще с 1 января 2026 года, когда турналог будет распространяться на гостевые дома.

Представитель ФНС ответил, что исчислять туристический налог нужно с момента соблюдения двух условий:

Средство размещения включено в реестр классифицированных средств размещения. В этом средстве размещения оказываются услуги по временному проживанию физлиц.

Декларацию по туристическому налогу следует подавать в налоговую в электронной форме, по формату, который есть в приказе ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@.