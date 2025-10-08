Бизнес просит отменить «беспрецедентный рост» экологических платежей

Ставки вырастут от 2 до 11 тысяч раз уже в 2026 году. Причем их будут применять задним числом к платежам с начала 2025 года.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил премьер-министра Михаила Мишустина приостановить вступление в силу распоряжения правительства от 01.09.2025 № 2409-р. Согласно этому документу, начнут действовать новые ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Глава РСПП Александр Шохин заявил, что ставки показывают «беспрецедентный рост» в разы и десятки раз. Это создаст дополнительную нагрузку на промышленность и потребителей, пишет РБК.

За вред природе платят компании, которые делают выбросы в атмосферу, в воду или размещают отходы. Размер платежа можно сократить, если проводить природоохранные мероприятия. Ставки сбора зависят от вида загрязняющих веществ.

Шохин отметил, что для 35 загрязняющих веществ в 2026 году ставки вырастут от 2 до 11 тыс. раз. К 2030 году совокупный рост ставок для 154 и 199 веществ будет более чем в 20 раз.

В обращении указано, что распоряжение не проходило оценку регуляторов и общественное обсуждение, поэтому бизнес-сообщество не понимает, чем обосновано увеличение ставок. Кроме того, в расчетах могли быть ошибки.

Новые ставки установили задним числом, они будут распространяться на платежи с начала 2025 года. Власти ожидают, что изменения принесут региональным бюджетам на 4 млрд рублей больше. В 2024 году по этой статье доходов собрали 22 млрд.