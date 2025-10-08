Депутаты хотят, чтобы план реструктуризации долгов согласовывался со всеми кредиторами

Комплексное урегулирование задолженности будет можно запустить при сумме долга от 25 тысяч рублей.

8 октября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о комплексном урегулировании задолженностей физлиц по кредитам.

Процедура предусматривает возможность должника согласовать индивидуальный план реструктуризации сразу со всем кредиторами: банками, микрофинансовыми организациями, коллекторами.

«В результате человек сможет изменить условия обслуживания кредитов, получить отсрочку или даже частично списать долг», — написал в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Кредитор при возникновении просрочки, но до направления требования о досрочном погашении, обязан прислать должнику уведомление о праве комплексно урегулировать долги на сумму от 25 тыс. рублей.

«Законопроект предусматривает, что кредитор в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по кредитным договорам (договорам займа) до направления требования о досрочном возврате потребительского кредита (займа) обязан направить заемщику уведомление, содержащее информацию о праве заемщика на комплексное урегулирование задолженности», — сказано в пояснительной записке.

Кредитор передает в бюро кредитных историй (БКИ) сведения о запуске реструктуризации. Затем кредиторы принимают решение о согласии или отказе внести изменения в договор. Если будут нарушения, должник сможет обратиться к финансовому омбудсмену и запустить процедуру еще раз.

Пока идет комплексная реструктуризация, кредиторы не имеют права принудительно взыскивать долги.

Если законопроект примут, он вступит в силу через 270 дней после официальной публикации.