Календарь практических консультаций с экспертами на октябрь 2025
Новинка в Клерк.Премиум — закрытые практические консультации с экспертами. Подписчики могут напрямую задавать вопросы специалистам и слушать развернутый ответ в виде лекции.
Практические консультации с экспертами в октябре 2025 года:
Название консультации
Дата
Время
ВЭД-2025: практическая консультация с экспертом Людмилой Ганичевой
Уже в четверг 9 октября мы выложим полный конспект консультации в этом разделе.
В записи
1С – 2025: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским
В записи
Кадры, воинский учет и персональные данные – 2025: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой
17 октября
15:00
Бухучет и налоги – 2025: последние новости и консультация с экспертом Верой Сокуренко
24 октября
11:00
Как составить резюме и пройти собеседование: практическая консультация с экспертом Ириной Морозовой
27 октября
11:00
Выбирайте тему консультации, заранее оставляйте свой вопрос и эксперт разберет его в прямом эфире. В ответ вы получаете не абстрактную теорию, а конкретные рекомендации именно под вашу ситуацию.
