Депутат А. Вассерман предложил урегулировать задолженность без банкротства: его законопроект 2025

7 октября 2025 года депутат Анатолий Вассерман внес в Госдуму законопроект, которым предлагается восстанавливать платежеспособность должника без банкротства.

Сейчас механизм досудебного урегулирования задолженности в российском законодательстве не регламентирован, пишет автор инициативы. Поэтому должник и его кредиторы не могут урегулировать проблемную задолженность во внесудебном порядке, без возбуждения дела о банкротстве.

Предлагается привлекать к такой процедуре санатора, который в течение 45 дней с даты введения санации разработает план санации и предоставит его на рассмотрение и согласование собственнику имущества должника.

Законопроект предусматривает сохранение существующих реабилитационных процедур — внешнего управления и финансового оздоровления. Но составление плана финансового оздоровления должно стать обязательным условием для введения такой процедуры.

«План финансового оздоровления должен содержать не только информацию о действиях, направленных на погашение задолженности, но и конкретный перечень ме­роприятий по восстановлению платежеспособности должника», — говорится в пояснительной записке.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.