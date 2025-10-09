На Госуслугах стал доступен сервис бесплатной юридической помощи

Через новую жизненную ситуацию можно записаться на бесплатную консультацию юриста.

Жизненную ситуацию «Бесплатная юридическая помощь» запустили на Госуслугах, сообщает кабмин.

Социально незащищенные категории россиян смогут обращаться за консультацией по вопросам:

обеспечения прав детей-сирот;

предоставления малоимущим субсидий на оплату жилья;

назначения, перерасчета пенсии и другие.

Сервис запущен в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Благодаря жизненным ситуациям люди тратят минимум времени на решение своих вопросов – реже ходят по инстанциям и заполняют меньше документов. А также получают готовый план действий и исчерпывающую информацию, как решить свой вопрос», – сказал вице-премьер.

Через жизненную ситуацию можно:

записаться на бесплатную консультацию юриста;

узнать адрес ближайшего государственного юридического бюро;

выбрать время посещения.

Также новый сервис поможет избежать мошенничества, связанного с оказанием бесплатной юридической помощи, говорится в сообщении.