На Госуслугах стал доступен сервис бесплатной юридической помощи
Жизненную ситуацию «Бесплатная юридическая помощь» запустили на Госуслугах, сообщает кабмин.
Социально незащищенные категории россиян смогут обращаться за консультацией по вопросам:
обеспечения прав детей-сирот;
предоставления малоимущим субсидий на оплату жилья;
назначения, перерасчета пенсии и другие.
Сервис запущен в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко.
«Благодаря жизненным ситуациям люди тратят минимум времени на решение своих вопросов – реже ходят по инстанциям и заполняют меньше документов. А также получают готовый план действий и исчерпывающую информацию, как решить свой вопрос», – сказал вице-премьер.
Через жизненную ситуацию можно:
записаться на бесплатную консультацию юриста;
узнать адрес ближайшего государственного юридического бюро;
выбрать время посещения.
Также новый сервис поможет избежать мошенничества, связанного с оказанием бесплатной юридической помощи, говорится в сообщении.
