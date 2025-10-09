🤖 В России предлагают ввести страхование ответственности искусственного интеллекта

В союзе страховщиков считают необходимым ввести страхование для движущейся техники с ИИ.

Председатель Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев предлагает ввести в России страхование ответственности искусственного интеллекта.

Он напомнил, что сейчас действует гражданская ответственность, есть профессиональная ответственность, но нет такого понятия, как «ответственность искусственного интеллекта». А его пора ввести.

Уфимцев напомнил, что во многих секторах стремительно растет применение роботизированной техники под управлением ИИ.

«Не дай бог, этот экскаватор, или какой-нибудь комбайн уедет с площадки, потому что это искусственный интеллект, и у него что-то произошло, и он пошел крушить все подряд. Поэтому здесь страхование должно быть обязательно для любого движущегося, плавающего, летающего или как автомобиль ездящего», — заявил глава ВСС.

Он уверен, что это нужно сделать как можно быстрее.

Уфимцев добавил, что сейчас уже есть инициативы по страхованию ответственности беспилотных транспортных средств в рамках закона об ОСАГО. Но тема должна получить более широкий охват – в целом на искусственный интеллект.