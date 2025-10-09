Минфин внесет поправки в ФСБУ 4/2023 по оборотным активам. И не только

Ведомство хочет изменить условия представления актива в бухгалтерском балансе как оборотного.

Минфин разработал поправки в федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.

ФСБУ 4/2023 утвержден приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н. Стандарт устанавливает состав, содержание и порядок формирования информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В условия, когда актив представляют в бухгалтерском балансе как оборотный, предлагается внести изменения.

Сейчас установлено, что актив представляется как оборотный, если он предназначен для использования (потребления) или продажи в течение менее 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.

В новой редакции хотят установить, что оборотным считается актив, предназначенный для использования (потребления) или продажи в течение обычного операционного цикла или периода не более 12 месяцев (в частности, запасы).

Также есть поправки к кодам показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляемой в налоговый орган, Росстат и другие органы исполнительной власти.

Кроме того, в бухгалтерском балансе строка «Итого капитал» переименована «Итого капитал/Итого целевое финансирование (в некоммерческой организации)».

В отчете об изменении капитала строке «Величина капитала на 31 декабря предыдущего года после корректировки» присвоен код «3201» вместо «3230».

