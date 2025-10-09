🌐 Минцифры опровергло сообщения об отключении Интернета в России
Информация в мессенджерах о планах по отключению интернета в РФ — фейк.
Минцифры опровергло информацию об отключениях интернета в выходные дни.
«Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от имени пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствует действительности», — сообщило ведомство.
Фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно, добавила пресс-служба. Но есть «особенности обеспечения безопасности в каждом регионе».
Никаких планов по отключению нет, уверяет Минцифры.
