🌐 Минцифры опровергло сообщения об отключении Интернета в России

Информация в мессенджерах о планах по отключению интернета в РФ — фейк.

Минцифры опровергло информацию об отключениях интернета в выходные дни.

«Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от имени пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствует действительности», — сообщило ведомство.

Фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают штатно, добавила пресс-служба. Но есть «особенности обеспечения безопасности в каждом регионе».

Никаких планов по отключению нет, уверяет Минцифры.