Минимальный размер кредита для МСП из приоритетных отраслей могут снизить в 2 раза

8 октября 2025 года Совет Федерации дал рекомендации Министерству экономического развития и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Согласно постановлению Совфеда от 08.10.2025 № 433-СФ «О текущем состоянии экономики и ключевых задачах социально-экономического развития РФ», принятому по итогам встречи с главой Минэкономики Максимом Решетниковым, сенаторы предлагают снизить с 50 до 25 млн рублей минимальный кредит.

Его дают субъектам малого и среднего предпринимательства, основной вид деятельности которых из приоритетных отраслей.

Одновременно хотят увеличить субсидии из федерального бюджета акционерному обществу «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» на возмещение недополученных им доходов по кредитам, предоставленным высокотехнологичным, инновационным МСП и малым технологическим компаниям по льготной ставке. Это делают, чтобы расширить доступа к заемному финансированию.