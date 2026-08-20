Как топ-менеджер отсудил 1,7 млн рублей и заставил корпорацию пересмотреть кадровую политику

Когда сокращение становится фикцией
Топ-менеджер системообразующей авиастроительной корпорации занимал должность Советника Генерального директора по цифровой трансформации. В рамках объявленной оптимизации административного аппарата он был уведомлён о сокращении должности за два месяца, как того требует ч. 2 ст. 180 ТК РФ. Однако работодатель проигнорировал безусловную обязанность, закреплённую в ч. 1 той же статьи: предложить все имеющиеся вакансии, соответствующие квалификации сотрудника. Более того, после уведомления в компании появились новые позиции, на которые приняли других специалистов — в том числе на аналогичные и вышестоящие должности. Это создало очевидные признаки фиктивности сокращения, что и стало основой для судебного оспаривания.
Главная сложность заключалась в статусе ответчика — крупнейшей госкорпорации с мощным юридическим аппаратом. Истцу предстояло преодолеть аргументы о несоответствии квалификации предлагаемым вакансиям, а также доказать отсутствие реального намерения работодателя сохранить ценного сотрудника.
Безусловный приоритет закона над внутренними регламентами
Ключевой тезис истца строился на том, что обязанность предлагать вакансии при сокращении является императивной и не может быть заменена внутренними кадровыми решениями. Согласно ст. 180 ТК РФ, работодатель обязан в письменной форме предложить работнику все имеющиеся вакансии, которые он может выполнять с учётом его квалификации и состояния здоровья. Эта норма не допускает исключений — даже если компания ссылается на специфические требования (например, допуск к государственной тайне), пока существуют иные должности, не требующие такого допуска.
Конфликт был переведён из плоскости корпоративной целесообразности в плоскость защиты конституционного права на труд. В основу легло обоснование того, что процедура сокращения проводилась исключительно для ротации кадров, без соблюдения принципа добросовестности, что противоречит правовой позиции Конституционного Суда РФ (Определение КС РФ № 2218-О от 29.09.2015).
Фундамент победы
До суда истец провёл анализ кадровой документации: трудового договора, должностной инструкции, штатного расписания, приказов о сокращении и приёме на работу. Были подготовлены претензия к работодателю и жалоба в Государственную инспекцию труда. Ключевым шагом стало формирование доказательной базы — в судебном порядке были истребованы приказы о приёме новых сотрудников на позиции, появившиеся после уведомления истца. Эти документы подтвердили, что вакансии существовали, но не были предложены увольняемому — грубое нарушение процедуры, которое впоследствии стало центральным доказательством в суде.
Рассмотрение дела в суде
Представление интересов в Бутырском районном суде г. Москвы включило несколько ключевых направлений:
1. Допрос представителей ответчика
В ходе заседаний были получены показания, в которых представители компании признали факт приёма новых сотрудников на должности, ранее не занятые. Это опровергло утверждение, что все вакансии были закрыты до уведомления истца.
2. Оценка доводов о недостаточной квалификации
Ответчик утверждал, что истец не соответствует требованиям новых должностей. Суд провёл сравнительный анализ должностных инструкций и изучил дипломы, сертификаты, свидетельства о повышении квалификации, представленные истцом. Они подтвердили, что образование и опыт работы топ-менеджера полностью соответствуют уровню предлагаемых позиций.
3. Отклонение довода о допуске к гостайне
Одним из наиболее оспариваемых аргументов ответчика стало отсутствие у истца допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Суд признал этот довод несостоятельным, указав, что даже если часть вакансий требовала такого допуска, имелись иные открытые должности без него, которые также не были предложены. Отказ в предложении всех вакансий недопустим.
4. Немедленное исполнение решения
В соответствии со ст. 211 ГПК РФ, решение в части взыскания заработной платы за три месяца подлежит немедленному исполнению. Исполнительный лист был направлен, что гарантировало истцу скорейшее получение причитающихся средств.
Исправление арифметической ошибки суда
В ходе исполнения решения выявлена арифметическая ошибка: суд первой инстанции занизил сумму компенсации за время вынужденного прогула с 1 152 581 руб. до 1 024 881 руб. Истец обратился с заявлением об исправлении описки, и суд удовлетворил ходатайство, внеся правки в резолютивную часть. Этот эпизод подчёркивает важность контроля за расчётами на всех этапах — даже после вынесения решения.
Итоговые результаты и правовое значение
Решение Бутырского районного суда г. Москвы от 19 декабря 2025 года (№ 2-6613/2025, УИД: 77RS0003-02-2025-011407-69) восстановило истца на работе и обязало ответчика выплатить следующие суммы:
Задолженность по заработной плате — 611 736,62 руб.
Компенсация за нарушение сроков выплаты (ст. 236 ТК РФ) — 32 288,70 руб.
Компенсация за время вынужденного прогула (на основании ст. 211 ГПК РФ и ст. 139 ТК РФ) — 1 024 881,13 руб. (с учётом исправленной ошибки).
Компенсация морального вреда — 20 000 руб.
Общая взысканная сумма превысила 1,7 миллиона рублей. Кроме того, истец сохранил непрерывный трудовой стаж и избежал репутационных потерь в узкопрофильной авиационной отрасли.
Для правовой системы это дело стало важным прецедентом, подтвердившим, что:
обязанность работодателя предлагать все вакансии при сокращении является безусловной и не может быть проигнорирована под предлогом корпоративной целесообразности;
отсутствие допуска к гостайне не является абсолютным препятствием для восстановления в должности, если существуют иные подходящие вакансии;
даже крупные корпорации не застрахованы от судебной ответственности за формальный подход к процедуре сокращения.
Практические выводы для топ-менеджеров
Данное дело даёт специалистам чёткие ориентиры:
Не довольствуйтесь формальным уведомлением. Если вам не предложили ни одной вакансии, а на аналогичные должности принимают новых людей — это прямое нарушение ст. 180 ТК РФ.
Квалификация — не инструмент дискриминации. Работодатель не вправе субъективно оценивать вашу пригодность, если вы формально соответствуете требованиям.
Судебная защита работает даже против государственных гигантов. Успешное оспаривание возможно при грамотной доказательной базе и процессуальной стратегии.
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