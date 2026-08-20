Как топ-менеджер отсудил 1,7 млн рублей и заставил корпорацию пересмотреть кадровую политику

Рассмотрение дела в суде

Представление интересов в Бутырском районном суде г. Москвы включило несколько ключевых направлений:

1. Допрос представителей ответчика

В ходе заседаний были получены показания, в которых представители компании признали факт приёма новых сотрудников на должности, ранее не занятые. Это опровергло утверждение, что все вакансии были закрыты до уведомления истца.

2. Оценка доводов о недостаточной квалификации

Ответчик утверждал, что истец не соответствует требованиям новых должностей. Суд провёл сравнительный анализ должностных инструкций и изучил дипломы, сертификаты, свидетельства о повышении квалификации, представленные истцом. Они подтвердили, что образование и опыт работы топ-менеджера полностью соответствуют уровню предлагаемых позиций.

3. Отклонение довода о допуске к гостайне

Одним из наиболее оспариваемых аргументов ответчика стало отсутствие у истца допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Суд признал этот довод несостоятельным, указав, что даже если часть вакансий требовала такого допуска, имелись иные открытые должности без него, которые также не были предложены. Отказ в предложении всех вакансий недопустим.

4. Немедленное исполнение решения

В соответствии со ст. 211 ГПК РФ, решение в части взыскания заработной платы за три месяца подлежит немедленному исполнению. Исполнительный лист был направлен, что гарантировало истцу скорейшее получение причитающихся средств.