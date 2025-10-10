Пострадавшим сельхозпредприятиям Белгородской области дадут господдержку

Более 877 млн рублей будет дополнительно выделят на поддержку пострадавших агропредприятий в Белгородской области. Распоряжение от 9 октября 2025 года №2830-р подписано, сообщается на сайте кабмина.

Эти средства предназначены для компенсации ущерба более 20 сельхозпроизводителям.

«Важно, чтобы они получили эти ресурсы оперативно, без задержек. Именно сейчас завершаются осенние полевые работы на наиболее безопасных территориях и нужно подготовиться к новому сезону», – прокомментировал глава Правительства Михаил Мишустин.

В 2025 году на возмещение ущерба аграрным и промышленным предприятиям Белгородской области, сохранение их трудовых коллективов и производственного потенциала и восстановление деятельности уже направили 3 млрд рублей.