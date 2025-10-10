Кабмин резко сократил квоту на РВП иностранцам в России на 2026 год

Квота на временное проживание составит 3 802 разрешения, а в 2025 году была – 5 500 разрешений.

Правительство распоряжением от 06.10.2025 № 2792-р установило квоту на выдачу разрешений на временное проживание (РВП) иностранцам и лицам без гражданства на 2026 год.

Всего выдадут 3 802 разрешения на временное проживание для всех регионов РФ.

Больше всего РВП выдадут в Москве – 500. На Центральный федеральный округ распределили 1 250 разрешений.

В 2025 году квота составляла 5 500 разрешений.

