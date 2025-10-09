МТС-Банк представил SIM-карту с встроенной банковской картой: оплатить можно даже с кнопочного телефона
На форуме «Финополис-2025» МТС-Банк показал новую технологию — цифровую платёжную капсулу, которая внешне выглядит как обычная SIM-карта, но внутри содержит модули Bluetooth и NFC. Благодаря этому оплачивать покупки можно даже с кнопочных телефонов, где нет встроенного NFC-модуля: достаточно приложить устройство к терминалу.
Владельцы SIM-карты смогут подключать к ней две банковские карты и управлять ими через мобильное приложение МТС-Банка. В банке отмечают, что платёжный компонент отделён от стандартного SIM-чипа, что повышает уровень безопасности.
Пока продукт находится на стадии прототипа и тестирования. Первоначально технология будет внедрена в сервис «МТС Деньги». Точные сроки запуска пока не раскрываются.
Комментарии1
крутая идея, кстати