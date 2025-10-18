ИП на ПСН нужно сдавать 6-НДФЛ по месту деятельности

ИП с торговыми точками в разных регионах сдает 6-НДФЛ в налоговые этих регионов.

ИП зарегистрирован в одном регионе, а патенты на розничную торговлю оформлены в двух соседних регионах. В этих торговых точках работают два сотрудника. Нужно ли сдавать два отчета 6-НДФЛ по каждому сотруднику отдельно, указывая два разных ОКТМО, спросил пользователь.

Да, ИП представляет отдельные расчеты 6-НДФЛ по своим наемным работникам с указанием соответствующих ОКТМО в налоговые по месту деятельности в связи с применением ПСН (п. 2 ст. 230 НК), ответили налоговики в рубрике вопросов и ответов.