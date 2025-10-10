Нужно ли сдавать корректировочные уведомления по НДФЛ из-за ошибки в ОКТМО

Корректировочные уведомления по ЕНП нужно подать, если ОКТМО в уведомлении не совпадает с ОКТМО в расчете 6-НДФЛ.

Налоговую службу спросили – нужно ли подавать корректировочные уведомления по НДФЛ за апрель-июль 2024 года из-за неправильно указанного ОКТМО.

При этом в 6-НДФЛ за 6 и 9 месяцев 2024 был правильный ОКТМО, отчеты приняты в налоговой.

Корректировочные уведомления нужно предоставлять, если ОКТМО в уведомлении не совпадает с ОКТМО, указанным в расчете 6-НДФЛ, — ответили налоговики.

