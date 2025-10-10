Нужно ли сдавать корректировочные уведомления по НДФЛ из-за ошибки в ОКТМО
Налоговую службу спросили – нужно ли подавать корректировочные уведомления по НДФЛ за апрель-июль 2024 года из-за неправильно указанного ОКТМО.
При этом в 6-НДФЛ за 6 и 9 месяцев 2024 был правильный ОКТМО, отчеты приняты в налоговой.
Корректировочные уведомления нужно предоставлять, если ОКТМО в уведомлении не совпадает с ОКТМО, указанным в расчете 6-НДФЛ, — ответили налоговики.
Формировать отчетность на любых налоговых режимах научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы научитесь вести учет с нуля, рассчитывать зарплату, налоги, средний заработок для пособий и отпусков с 1 сентября 2025 г., работать с ЭДО, управлять финансами и применять искусственный интеллект в работе.
Цена со скидкой 70%: 10 900 рублей вместо
36 000 рублей. Осталось 2 места по этой цене.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию