ФНС разъяснила порядок сдачи РСВ после закрытия ИП на ОСНО в самом конце квартала

При закрытии ИП в конце третьего квартала года не получится сдать только отчетность за 9 месяцев.

ИП на ОСНО 30 сентября 2025 уволил всех сотрудников, закроется 15 октября. Можно ли сдать сразу ликвидационную РСВ и 6-НДФЛ за 9 месяцев, спросили в чате ФНС.

При закрытии ИП нужно представить РСВ за 9 месяцев с кодом 33 и за год с кодом 86, ответили налоговики.

Формировать отчетность на любых налоговых режимах научим на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы узнаете, как рассчитывать налоги, работать с ЭДО и управленкой, сможете легко проходить налоговые проверки. В обновленной программе есть уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 года.

Цена со скидкой 61%: 12 900 рублей вместо 33 000 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.