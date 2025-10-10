ФНС хочет признать банкротом блогера Митрошину

Александру Митрошину обвиняют в отмывании денег. Сумма иска более 211 млн рублей.

Налоговая служба по Москве подала заявление в арбитражный суд о признании блогера Александры Митрошиной банкротом за долг в 211 млн рублей.

«Заявление инспекции ФНС № 33 по г. Москве о признании гражданина (ИП) банкротом к должнику Митрошиной А. А. Сумма исковых требований составляет 210 755 370,68 рубля», — следует из карточки дела.

Суд определил оставить заявление о признании должника банкротом без движения.

Александра Митрошина обвиняется по ч. 4 ст. 174.1 УК в легализации (отмывании) денег в особо крупном размере. Сейчас она находится под домашним арестом.