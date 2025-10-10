ЦОК КПП День кадровика 10.10 Мобильная 7829
СФР: если появились новые обстоятельства – можно подать заявление на перерасчет страховой пенсии

Социальный фонд пересчитает пенсию, только если это выгодно пенсионеру. Если получится сумма к уменьшению – выплату оставят в прежнем размере.

Можно подать заявление на перерасчет страховой пенсии, если появились новые обстоятельства, которые могут повлиять на размер выплат, сообщает СФР.

Вместе с заявлением нужно подать сведения и документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств.

Когда можно обратиться за перерасчетом пенсии:

  • появились документы, которых не было при назначении пенсии;

  • выработали необходимый стаж в сельской местности для получения надбавки;

  • появились документы, подтверждающие право на учет нестрахового периода до дня назначения пенсии;

  • человек постоянно проживал на территориях ДНР, ЛНР (с 11 мая 2014 по 29 сентября 2022) или в Запорожской и Херсонской областях (с 24 февраля по 29 сентября 2022) и выехал в эти периоды из них в РФ, и ему была назначена пенсия до 1 марта 2023 года.

Заявление можно подать в отделении СФР, МФЦ или через Госуслуги.

Соцфонд рассмотрит заявление в течение 5 рабочих дней после подачи полного пакета документов. Пенсию пересчитают с 1-го числа месяца после получения заявления.

Если перерасчет невыгоден пенсионеру, Соцфонд не будет пересчитывать размер выплаты и уведомит об этом.

Тогда пенсионер продолжит получать выплату в прежнем размере.

  • Natalie Sh.

    В отделении СФР по Приморскому р-ну СПб мне было заявлено, что никаких заявлений на бумаге они не принимают. Все заявления только через госуслуги, а потом с госуслуг в ответ придет требование в 3-хдневный срок представить документы уже в отделение СФР.
    Мой вопрос, заданный в электронной приемной, а какие такие документы я должна принести в 3-хдневный срок, если в законе написано, что в моем случае никаких дополнительных документов не надо. Разумеется, т.к. в трехневный срок мне принести было нечего, в корректировке ИЛС (по факту ухода за лицом старше 80 лет) мне было отказано. А в ответе, который через 30 дней пришел из СФР, ответа на поставленный вопрос тоже не содержалось.
    Пришлось махнуть рукой, пусть они мои лишние 500 рублей в месяц себе на премию оставят. Нет сил уже никаких.

