СФР: если появились новые обстоятельства – можно подать заявление на перерасчет страховой пенсии

Социальный фонд пересчитает пенсию, только если это выгодно пенсионеру. Если получится сумма к уменьшению – выплату оставят в прежнем размере.

Можно подать заявление на перерасчет страховой пенсии, если появились новые обстоятельства, которые могут повлиять на размер выплат, сообщает СФР.

Вместе с заявлением нужно подать сведения и документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств.

Когда можно обратиться за перерасчетом пенсии:

появились документы, которых не было при назначении пенсии;

выработали необходимый стаж в сельской местности для получения надбавки;

появились документы, подтверждающие право на учет нестрахового периода до дня назначения пенсии;

человек постоянно проживал на территориях ДНР, ЛНР (с 11 мая 2014 по 29 сентября 2022) или в Запорожской и Херсонской областях (с 24 февраля по 29 сентября 2022) и выехал в эти периоды из них в РФ, и ему была назначена пенсия до 1 марта 2023 года.

Заявление можно подать в отделении СФР, МФЦ или через Госуслуги.

Соцфонд рассмотрит заявление в течение 5 рабочих дней после подачи полного пакета документов. Пенсию пересчитают с 1-го числа месяца после получения заявления.

Если перерасчет невыгоден пенсионеру, Соцфонд не будет пересчитывать размер выплаты и уведомит об этом.

Тогда пенсионер продолжит получать выплату в прежнем размере.