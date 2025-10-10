Назначена МИФНС, которая будет инициатором банкротств организаций в Сибирском федеральном округе

Долговой центр Омской области с 2025 года наделен полномочиями инициирования процедур банкротства юридических лиц в Сибири.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области (Долговой центр) теперь вправе начинать процедуры банкротства в отношении всех юрлиц, зарегистрированных в Сибирском федеральном округе, если у них есть признаки неплатежеспособности.

УФНС отмечает, что главная задача инспекции — защита интересов бюджета на стадии судебного разбирательства, предшествующего началу официальной процедуры банкротства.

Когда арбитражный суд рассматривает заявление налогового органа, Долговой центр представляет интересы бюджета. После введения банкротства дело передается в территориальный налоговый орган региона для дальнейшего его сопровождения.

При этом должник может заключить мировое соглашение с территориальным налоговым органом на стадии рассмотрения обоснованности заявления в суде. Специалисты Долгового центра окажут консультативную помощь и детально расскажут о процессе заключения соглашения.