❌ Расходы на растаможку не уменьшают налог при продаже автомобиля

По НК РФ доход от продажи транспортного средства, которое было в собственности менее трех лет (минимальный срок владения), можно уменьшить на имущественный налоговый вычет по НДФЛ (250 тыс. руб.) или на сумму расходов на его покупку.

Если продали транспортное средство, нельзя учесть в уменьшение дохода от продажи расходы на его растаможивание. А именно:

таможенные сборы и пошлины;

утилизационный сбор.

На это указала ФНС в своем Телеграм-чате.

Добавим, что если на покупку авто налогоплательщик брал целевой кредит (автокредит), то проценты по нему включить в расходы тоже нельзя.