👻 Депутаты хотят запретить страшные игрушки

Депутаты Госдумы в рамках круглого стола на тему «Игрушки как канал скрытой пропаганды» решили бороться с игрушками зловещего вида.

Председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова считает, что современные игрушки «под влиянием западной культуры» становятся все более устрашающими. По ее словам, страшные игрушки могут стать причиной фобий и психических нарушений у детей, сообщает «Коммерсант».

В ходе мероприятия решили ввести психолого-педагогическую экспертизу товаров для детей, соответствующий законопроект уже подготовлен.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина добавила, что 91% игр и игрушек в России – импортные, а отечественных только 9%. Поэтому она предлагает внести игрушки в перечень социальных отраслей экономики.