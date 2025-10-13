💲 Курс доллара, евро и юаня на 13 октября 2025 года
Официальный курс доллара — 81,18 рубля, евро торгуется за 94,04.
На 13 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81,18 рубля, курс евро — 94,04.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 13 октября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
81,1898 рубля
Евро
94,0491 рубля
Юань
11,3626 рубля
По данным на 10 октября 2025 года, официальный курс доллара был 81,4103 рубля, евро — 94,7030, юаня — 11,3642.
Эксперты полагают, что на этой неделе курс юаня начнет восстанавливаться. Это связано с окончанием длинных праздников в Китае. А рубль замедлит укрепление.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
Начать дискуссию