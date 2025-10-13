💲 Курс доллара, евро и юаня на 13 октября 2025 года

На 13 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81,18 рубля, курс евро — 94,04.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 13 октября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 81,1898 рубля Евро 94,0491 рубля Юань 11,3626 рубля

Динамика курса доллара. Источник: ЦБ.

По данным на 10 октября 2025 года, официальный курс доллара был 81,4103 рубля, евро — 94,7030, юаня — 11,3642.

Эксперты полагают, что на этой неделе курс юаня начнет восстанавливаться. Это связано с окончанием длинных праздников в Китае. А рубль замедлит укрепление.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.