⚡ Новинки в Клерк.Премиум: Обновленный курс по ФСБУ 9 «Доходы», подготовка НДС-декларации за 3 квартал и многое другое
За неделю с 6 по 10 октября 2025 года для подписчиков Клерк.Премиум вышли новые полезные материалы.
В курсе по ФСБУ теперь в нем разобраны все девять стандартов, действующие на сегодняшний день.
В разделе «Разборы» наши эксперты разъясняют сложные нормы простым языком. На этой неделе вышли новые разборы:
Как оформить поручение на обработку персональных данных.
Смена объекта по УСН без уведомления: почему так нельзя.
Как ИП может законно использовать имущество супруга в бизнесе.
Наследство. Несколько неочевидных выплат, которые вы можете потерять.
Вы хотели посетить наши вебинары, но не успели – записи, конспекты и сертификаты всегда доступны подписчикам Клерк.Премиум:
Вебинар с Еленой Шедис — практическое руководство по выживанию для бухгалтера маркетплейсов в 2025 году. Разбирает на примерах, как строить учет в условиях тотальной слежки ФНС, требования к чекам, УПД и НДС.
ВЭД-2025: импорт и экспорт. Изменения в законах, вопросы и ответы. Конспект практической консультации с видео.
Как настроить заполнение электронной трудовой книжки в программе 1С:ЗУП, как заполнять данные и формировать ЕФС-1 (подраздел 1.1) при разных мероприятиях.
У нас есть уникальная опция — вы можете заказать разбор любой острой темы нашему главреду. Он напишет статью по вашему запросу и разместит в сервисе.
Выбирайте тему консультации, заранее оставляйте свой вопрос, и эксперт разберет его в прямом эфире. В ответ вы получаете не абстрактную теорию, а конкретные рекомендации именно под вашу ситуацию.
Мы создали подписку Клерк.Пемиум, чтобы у вас всегда была поддержка, и в решении срочных рабочих задач, и в профессиональном росте. Присоединяйтесь!
Узнайте больше о том, что нового появилось в подписке, в подробном дайджесте!
Начать дискуссию