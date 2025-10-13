Володин: незаконным мигрантам грозит выдворение и штраф

Срок пребывания в России иностранцев, внесенных в реестр контролируемых лиц, истек 10 сентября 2025 года.

Мигрантам, не узаконившим свой статус пребывания в России, грозит выдворение и штраф, если они добровольно не покинут страну, сообщив заранее дату, место и маршрут выезда, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«После этого в течение минимум пять лет для него будет закрыт въезд в Россию», — уточнил Володин в канале в MAX.

Срок пребывания в России иностранцев, сведения о которых внесены в реестр контролируемых лиц, истек месяц назад – 10 сентября 2025 года.

В этот реестр с 5 февраля 2025 заносили мигрантов, у которых: нет документов, подтверждающих законность пребывания в России;

нет регистрации;

нарушены сроки обязательного медосвидетельствования и дактилоскопии;

не продлены патент, разрешение на работу или трудовой договор.

По данным ФСПП, за восемь месяцев 2025 года из России выдворили около 35 тыс. нарушителей миграционного законодательства.

А МВД уточнило, что на 1 сентября 2025 в реестре контролируемых лиц числились 770 тыс. мигрантов, треть из которых составляют женщины и дети.

Для этих лиц введен новый миграционный режим – режим высылки, уточнил Володин. Предусмотрены новые меры контроля и ограничение ряда прав. Таким иностранцам запрещено: